Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanağın ardından Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşıdı.
Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi