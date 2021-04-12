Köprü çalışması trafiği felç etti: 9 kilometrelik kuyruk oluştu

Köprü çalışması trafiği felç etti: 9 kilometrelik kuyruk oluştu İstanbul değil Adana trafiği Adana'da köprü çalışması nedeniyle trafiğe kapanan yollardan dolayı D-400 karayolunda yaklaşık 9 kilometrelik araç trafiği oluştu.