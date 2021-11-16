KÖPRÜ AYAKLARINDA MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI - Haberler
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KÖPRÜ AYAKLARINDA MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde sahibinin elinden kaçarak drenaj kanalı üzerindeki köprünün alt kısmında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde sahibinin elinden kaçarak drenaj kanalı üzerindeki köprünün alt kısmında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Harran'a bağlı Dilimli Mahallesinde sahibinin elinden kaçan keçi, bölgede bulunan drenaj kanalı üzerindeki köprünün alt kısmında mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye geçen itfaiye erlerinden birinin beline ip bağlayarak aşağı indiği köprüdeki keçiyi tutarak yukarı çıkardı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

KÖPRÜ AYAKLARINDA MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI

KÖPRÜ AYAKLARINDA MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI

KÖPRÜ AYAKLARINDA MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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