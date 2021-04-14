Köprü altında yaralı bulundu
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Köprü altında yaralı bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köprü altında yaralı bulundu

Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü altında göğsünden yaralanmış halde bir şahıs bulundu.

Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü altında göğsünden yaralanmış halde bir şahıs bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü altında yaralı bir şahsın bulunduğu ihbarını değerlendiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Köprü ayağında göğsünden yaralı halde bulunan N.G. (60), olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan N.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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