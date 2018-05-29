Köprü Altında Semazen Gösterisine Yoğun İlgi

Samsun'da bir kafe işletmecisi ramazan ayı dolayısıyla köprü altında oluşturduğu alanda semazen gösterisi etkinliği düzenledi.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda kafe işleten Mehmet Davulcu, bu yıl üçüncüsünü yaptığı semazen gösterisine ilgi yoğun oldu.

Kafenin müşterileri, Davulcu'nun köprünün altına hazırladığı alanda semaver çayını yudumlayarak semazen gösterisini ilgiyle izledi. Yoldan geçen Samsunlular da cep telefonlarıyla gösterileri görüntüledi.

Davulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerinin kendisini "Çorumlu Mehmet Usta" adıyla bildiğini söyledi.

Samsun'da 20 yıldır kafe işlettiğini belirten Davulcu, "Bu işi 40 senedir yapıyorum, 20 senesi Çorum'da, 20 senesi Samsun'da geçti. Halkımıza daha iyi hizmet sunmak için semazen gösterisi düzenliyoruz. Hem firmamızı hem de kendimizi tanıtmış oluyoruz. Geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Halkın gönüllerini ve karınlarını doyurmak için böyle etkinlikler düzenlediklerini aktaran Davulcu, etkinliklerden güzel tepkiler aldıklarını kaydetti.