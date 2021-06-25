Koper Belediye Başkanı Ale Bran'den AK Automotive teşekkür

Küçükoğlu Holding'in Slovenya Koper'deki tesislerini ziyaret eden Koper Belediye Başkanı Ale Bran, fabrikanın kente sağladığı katkı için Ak Automotive firması yetkililerine teşekkür etti.

Küçükoğlu Holding'in Slovenya Koper'deki tesislerini ziyaret eden Koper Belediye Başkanı Ale Bran, fabrikanın kente sağladığı katkı için Ak Automotive firması yetkililerine teşekkür etti.

Slovenya'daki İtalyan Palladio Holding bünyesindeki Cimos Kinematika şirketini satın alarak ilk yurt dışı yatırımını gerçekleştiren Küçükoğlu Holding'in Koper'deki tesisleri, önemli bir konuğu ağırladı. Koper Belediye Başkanı Ale Bran, 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Ak Automotive'in tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyarette, Ak Automotive Tesis Direktörü Bülent Göral tarafından karşılanan Başkan Bran, firmanın Koper'deki uzun vadeli yatırımları ve stratejileri hakkında bilgi aldı. Fabrika yetkilileri ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Bran, Ak Automotive'in kente sağlayacağı katkılarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Koper'in, Slovenya'nın deniz yoluyla dünyaya açılan penceresi olduğunu ifade eden Başkan Bran, Küçükoğlu Holding'in Koper'deki tesisine yeni yatırımlar yapma kararından memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Bran, Türk sermayesi ve Sloven işgücünü buluşturan Ak Automotive'in dünyanın sayılı otomobil firmalarına parça üretimi gerçekleştirmesini önemli bulduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Ak Automotive Slovenya'daki tesislerinden üretime başladıktan kısa bir süre sonra premium araç grupları için pedal kalıplarını üretmeye ve mühendislik hizmetleri vermeye başlamıştı. Başta Premium araçlar olmak üzere dünyanın önemli otomotiv markaları ile üretim anlaşmaları yapan Küçükoğlu Holding, Koper'deki Ak Automotive tesisini yeni yatırımlar ile büyütme ve istihdamını arttırma yönünde karar aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı