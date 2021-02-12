Kopenhag Üniversitesinin üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlanacak

Danimarka'da, Kopenhag Üniversitesinin üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının insanlar üzerinde denenmeye hazır olduğu bildirildi.

Kristeligt Dagblad gazetesinde yer alan haberde, "Kovid-19'a karşı güçlü bir silah olması" beklenen aşının, bu ay itibariyle insanlar üzerinde denenmeye başlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kopenhag Üniversitesinin Kovid-19 aşı geliştirme ekibinde yer alan Mısır asıllı Profesör Ali Salanti, aşıdan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri aşının, virüsün mutasyonlarına karşı daha iyi koruma sağlamasını beklediğini aktaran Salanti, 3 ay sonra aşının beklentileri karşılayıp karşılamayacağının belli olacağını vurguladı.

Kopenhag Üniversitesi ve Ali Salanti'nin kurucuları arasında yer aldığı AdaptVac şirketi tarafından üzerinde çalışılan aşının hayvanlar üzerinde yapılan testleri Aralık 2020'de tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak