Kopenhag Üniversitesi: "Yapay zeka, kimlerin Covid-19'dan öleceğini yüzde 90 oranında tahmin ediyor"
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Kopenhag Üniversitesi: "Yapay zeka, kimlerin Covid-19'dan öleceğini yüzde 90 oranında tahmin ediyor"

06.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:33
Kopenhag Üniversitesi:

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, yaklaşık 4 bin Danimarkalı Covid-19 hastasından elde edilen veriler ışığında yapay zekanın kimlerin Covid-19'dan öleceğini yüzde 90 oranında tahmin ettiği belirtildi.

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, yaklaşık 4 bin Danimarkalı Covid-19 hastasından elde edilen veriler ışığında yapay zekanın kimlerin Covid-19'dan öleceğini yüzde 90 oranında tahmin ettiği belirtildi.

Danimarka'da bulunan Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, insanların hastalık geçmişi ve sağlık verilerini analiz eden yeni bir yapay zeka uygulamasının, kimlerin Covid-19'dan ölüp ölmeyeceğini yüzde 90 doğruluk oranıyla tahmin ettiği belirtildi. Yaklaşık 4 bin Danimarkalı Covid-19 hastasından elde edilen verilerle yapılan araştırmada, bir insanın korona virüsten ölüp ölmeyeceğini belirleyen bir yapay zeka uygulamasının geliştirildiği açıklandı. Yapay zekanın solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların tespit edilmesinde ve aşılama sırası belirlemede de yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden bilim adamları yapılan araştırmada, cinsiyet, kalıtsal hastalıklar, yaş, nörolojik hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi faktörleri "yüksek riskli faktörler" olarak nitelendirirken, sonraki en etkili sağlık faktörlerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, diyabet ve kalp hastalığı olduğunu ifade etti.

Profesör Mads Nielsen, geliştirilen yapay zekanın aşılar için kime öncelik verileceğini ve bir hastanenin ihtiyaç duyduğu solunum cihazı sayısını belirlemeye yardımcı olabileceğini söyledi. Neilsen, tüm Covid-19 vakalarının izlenerek solunum cihazlarına olan ihtiyacı olanları 5 gün önceden tahmin edebilmek için çalıştıklarını aktardı. Neilsen yürütülen çalışmaya yönelik, "Bilgisayar hiçbir zaman bir doktorun değerlendirmesinin yerini alamaz, ancak doktorların ve hastanelerin birçok Covid-19 hastasını aynı anda tedavi etmesine ve öncelikleri belirlemesine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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