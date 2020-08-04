Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: "Beş günlük ara oyunculara iyi geldi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: "Beş günlük ara oyunculara iyi geldi"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Kopenhag takımının teknik direktörü Staale Solbakken, ligin sona ermesinin ardından verilen beş günlük iznin oyuncularına mental olarak iyi geldiğini söyledi.

04.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:14

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Kopenhag takımının teknik direktörü Staale Solbakken, ligin sona ermesinin ardından verilen beş günlük iznin oyuncularına mental olarak iyi geldiğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Solbakken ve takım kaptanı Zeca basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı sayıda basın mensubunun izlediği toplantıda konuşan Solbakken, 26 Temmuz'da oynadıkları son maçın ardından oyunculara 5 günlük izin verdiğini hatırlatarak, "Fiziki olarak belki fazla bir şey ifade etmiyor ancak mental olarak oyuncuların futboldan uzaklaşması çok önemliydi. Süper Lig'de oynadığımız son maçlar çok ağır geçti. Özellikle FC Midtjylland karşılaşması." ifadelerini kullandı.

Kopenhag takımının kaptanı Zeca da yaptığı açıklamada, şampiyon olamamalarından dolayı yaşadıkları hayal kırıklığını beş günlük izinde üzerlerinden atlattıklarını dile getirdi.

Danimarka temsilcisi, basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Parken Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: 'Beş günlük ara oyunculara iyi geldi'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı Ekonomi
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı Ekonomi
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Lübnan'da büyük patlama! Korkunç anlar kameralara böyle yansıdı
Lübnan'da büyük patlama! Korkunç anlar kameralara böyle yansıdı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Karar Çeşme Deprem
Şu an buradasınız: Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: "Beş günlük ara oyunculara iyi geldi" - Kopenhag
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 19:39:44. #1.14#
title