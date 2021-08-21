Kopenhag-Sivasspor maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek
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Kopenhag-Sivasspor maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek

Kopenhag-Sivasspor maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bram Van Driessche olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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