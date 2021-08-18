Kopenhag, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kopenhag, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jess Thorup yönetiminde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kopenhag ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

Danimarka ekibi, idmanın ardından kalacağı otele geçti.

Kopenhag, yarın sabah Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin düdük çalacak.

Kopenhag, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kopenhag, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kopenhag, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kopenhag, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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