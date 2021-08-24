Kopenhag - Sivasspor maç programı belli oldu
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Kopenhag - Sivasspor maç programı belli oldu

Kopenhag - Sivasspor maç programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında oynayacağı Kopenhag maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin programı belli oldu.

DG Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında oynayacağı Kopenhag maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin programı belli oldu.

Sivasspor, yarın saat 11.00'de Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gidecek. Yerel saatle 14.00'de Kopenhag Havalimanı'na iniş yapacak Yiğidolar daha sonra kamp yapacağı otele yerleşecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, yarın TSİ 18.30'da maçın oynanacağı Parken Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip basın toplantısının ardından TSİ 19.00'da Parken Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

FC Kopenhag ile Sivasspor 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Parken Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kopenhag - Sivasspor maç programı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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