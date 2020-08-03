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Kopenhag-Medipol Başakşehir maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Kopenhag-Medipol Başakşehir maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
03.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:32

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek.

Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: AA

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