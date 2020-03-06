Kopenhag-Medipol Başakşehir maçına koronavirüs önlemi

06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in 19 Mart'ta deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı rövanş mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Danimarka hükümetinin bin kişiden fazla katılımın olduğu tüm organizasyonların salgın tehdidi nedeniyle ertelenmesini ya da iptal edilmesini tavsiye ettiği bildirildi.

İki takım arasındaki ilk maç 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA