Kopenhag maçının ardından
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Kopenhag maçının ardından

Kopenhag maçının ardından
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Kopenhag maçının ardındanRıza Çalımbay: Oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydıJess Throup: Sivasspor güçlü bir takım, güçlü oynadılarEraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Oyunumuzun...

Kopenhag maçının ardından

Rıza Çalımbay: Oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı

Jess Throup: Sivasspor güçlü bir takım, güçlü oynadılar

Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Oyunumuzun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı" dedi. Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ise "Sivasspor güçlü bir takım, çok güçlü oynadılar" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 2-1 yenildikleri Kopenhag maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay maçı kaybetmeyi hak etmediklerini belirterek, "Çekişmeli, mücadeleci bir maç oldu. Üzüldüğüm, ölü ve yan toplardan rakip adına en çok çekindiğimiz konu oydu. Maalesef konuştuğumuz ve dikkat etmemiz gereken şeylerden goller yedik. İkinci golü yemememiz gerekiyordu. Baskıyı da kurduk, pozisyonlara da girdik ama son pasları iyi değerlendiremedik. Maçın başından sonuna kadar bütün arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Özellikle son 15 dakikada onlar da defans değiştirip kapandılar. Girdiğimiz pozisyonlarda penaltı var mı bilemiyoruz. Varsa da hakemlere bir şey diyemeyiz ama yazık oldu. Mücadelenin sonucu böyle olmamalıydı. Bu maçın ilk yarısıydı. İkinci maça da gideceğiz. Oraya galibiyet için gideceğiz" diye konuştu.

Peş peşe Trabzon ve Kopenhag ile önemli maçlar oynayacaklarını ifade eden Çalımbay, maçlara en iyi şekilde hazırlanarak iyi sonuçlar almak için gayret göstereceklerini dile getirdi.

JESS THROUP: SİVASSPOR GÜÇLÜ BİR TAKIM

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ise sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Beklediğimiz gibi bir takımdı. Çok güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Ceza sahasına uzun toplarla yaklaşmaya çalıştıklarını biliyorduk. Bunu iyi savuşturduğumuzu düşünüyorum. Topu ayağımıza aldığımızda da iyi pozisyonlar bulduk ve bunları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kopenhag maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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