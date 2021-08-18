SPOR Kopenhag kafilesi Sivas'ta

SPOR Kopenhag kafilesi Sivas'taHüsnü Ümit AVCI / SİVAS (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas'a geldi.

SPOR Kopenhag kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas'a geldi.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçındaki rakibi Kopenhag takımı kafilesini taşıyan uçak öğleden sonra Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile, burada kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti. Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı