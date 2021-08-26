Kopenhag-Demir Grup Sivasspor
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Kopenhag-Demir Grup Sivasspor

Kopenhag-Demir Grup Sivasspor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ParkenHakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava,...

Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parken

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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