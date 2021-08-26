Kopenhag-Demir Grup Sivasspor

Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ParkenHakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava,...