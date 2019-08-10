Kopenhag'da dört gün içinde ikinci patlama

10.08.2019 19:30

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dört gün içinde meydana gelen ikinci patlamada bir polis karakolu hasar gördü.Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Nörrebro semtinde meydana gelen patlamada bir polis karakolu hasar gördü. Danimarka emniyet güçleri Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Olay mahalli güvenlik kordonuna alındı.

Olayın meydana geldiği saatlerinde karakolda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili bir şey duyan ya da gören herkesi ifade vermeye çalışan polis, siyah giyimli ve beyaz ayakkabılı bir şüpheliyi gören görgü tanıklarını arıyor.

Kopenhag Emniyet Müdürü Jorgen Bergen Skov "Bu bir kaza değildi, kasıtlı bir eylemdi" açıklamasını yaptı. İncelemelerin sürdüğünü belirten emniyet müdürü, olayın terörle veya başka patlamalarla bağlantısı olduğu yönünde ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Geçen Salı günü yine Kopenhag'daki vergi dairesinin önünde bir patlama meydana gelmişti. Bina cephesinde hasara neden olan patlamada bir kişi hafif yaralanmıştı. Emniyet güçleri bu olayın da kasıtlı olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen "büyük bir suç" olarak nitelediği olayda "kimsenin yaralanmamasının bir mucize olduğunu" söyledi.

Polis Çarşamba akşamı, Kopenhag'a yaklaşık bir saat mesafede bulunan İsveç kenti Landskrona'daki belediye binasının önünde de bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Burada da sadece bina cephelerinin hasar gördüğü ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

dpa,afp/BW,BÜ

(c)

