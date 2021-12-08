Kopenhag'da 100 hidrojen yakıtlı Toyota Mirai taksi yola çıktı

Toyota ve taksi hizmeti veren DRIVR iş birliğiyle, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 100 hidrojenli Mirai model taksi yollara çıktı.

Toyota'dan yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin aldığı kararla 2025'ten itibaren hiçbir yeni taksinin CO2 emisyonu salımına sahip olmaması ve 2030'dan itibaren ise tüm taksilerin sıfır emisyonlu olmasını zorunlu tutması nedeniyle Toyota'nın Mirai modelinin ideal çözüm olarak dikkati çektiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda Toyota ve DRIVR, daha çevreci bir ulaşım endüstrisi için 100 adet Mirai'yi Kopenhag yollarında hizmete sundu. Akıllı telefon uygulaması bazlı taksi hizmeti DRIVR, filosuna 100 adet Mirai daha katarak çevreci ulaşım için önemli bir adım daha attı.

Dünyanın ilk seri üretim hidrojen yakıt hücreli otomobili Mirai, kullanımı sırasında egzozundan sadece su salımı gerçekleştiriyor.

Çevreci ulaşım için her gün özellikle büyük şehirlerde çok fazla kilometre yapan taksiler kilit noktalardan biri olarak gösteriliyor. Sıfır emisyonlu Mirai ise yüksek menziliyle birlikte şehirlerde hidrojen altyapısının oluşmasına katkı sağlıyor.

Toyota, sıfır emisyona giden yolda hidrojen bazlı bir toplum oluşturmak amacıyla hidrojenin kullanım alanlarını ve avantajlarını sergilemeye devam ediyor. Mirai ise sıfır emisyonlu elektrikli mobilite alanında güvenli ve konforlu sürüşünün yanı sıra artırılmış menzili ve kolay dolum imkanıyla da öne çıkıyor. Bu yeni projelerle birlikte, Avrupa'da taşımacılık konusunda hidrojen çözümlerinin artırılması ve dolum istasyonlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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