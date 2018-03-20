Kopenhag Büyükelçiliğine Düzenlenen Saldırıyı Protesto

Danimarka Türk Dernekleri Koordinasyon Merkezi tarafından, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde "Büyükelçiliğimizle Dayanışma ve Terörü Tel'in Gösterisi" düzenlendi.

Gösteriye, Azerbaycan ve Irak Türkmen Cephesi dernekleri de destek verdi. Dernekler adına Danca ve Türkçe hazırlanan bildiri metni, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka Şubesi Başkanı Fatih Alev tarafından okundu.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Tüm kamuoyu bilmelidir ki bu saldırı bir binaya atılmış molotof kokteyli ile gerçekleştirilen menfur bir olaydan ibaret değildir. Bu saldırı Danimarka'daki tüm Türk kökenli vatandaşları hedef almıştır. Toplumumuzu ve bizleri derin endişeye sevk etmiştir. Bu tarz benzer alçakça saldırıların bir daha asla gerçekleşmemesini ve gerçekleştirilmeden müdahale edilmesini talep ediyoruz. Danimarka makamlarının da aynı hassasiyette olduklarını düşünerek, faillerin ve azmettirenlerin bir an önce yakalanmasını, hesap vermelerini istiyoruz."

Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atılan gösteride, bildirinin okunmasının ardından Danimarka Türk Dernekleri Koordinasyon Merkezi yöneticileri Büyükelçi Uğur Kenan İpek'in yanına çıkarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu, çiçek takdim etti.

Kopenhag polisine göre, geçen salı günü yerel saat ile 02.55'te meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine 4 molotof kokteyli atılmıştı. Saldırıda, Büyükelçilik binasında maddi hasar oluşmuştu.