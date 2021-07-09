Köpekten korkup ağaca çıkan 'Boncuk' için seferber oldular
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Köpekten korkup ağaca çıkan 'Boncuk' için seferber oldular

Köpekten korkup ağaca çıkan 'Boncuk' için seferber oldular
Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, sokak köpeğinden korkup cami bahçesindeki ağaca çıkan 'Boncuk' adlı kedi, 3 saat sonra itfaiyenin müdahalesiyle indi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, sokak köpeğinden korkup cami bahçesindeki ağaca çıkan 'Boncuk' adlı kedi, 3 saat sonra itfaiyenin müdahalesiyle indi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sekibağ Mahallesi Sekibağ Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Orkun Kartal (17), 3 yıldır beslediği 'Boncuk' adlı kedisinin ağaçta mahsur kaldığını fark etti. Kedisini tüm uğraşlarına rağmen ağaçtan indiremeyen Kartal, itfaiyeyi aradı. Eğirdir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Mahallenin çocukları, kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye ekibine 'Boncuk, Boncuk' diye bağırarak destek verdi. İtfaiyenin merdivenini ağaca doğru uzatması üzerine kaçan kedi, 3 saatin sonunda ağaçtan inip uzaklaştı. Eğirdir Belediyesi Veteriner Hekimi Tayfun Oktar, "Sokak köpeğinden korkup ağaca tırmanan kedi, korkusundan dolayı ilk başta inmemişti. İtfaiyemiz merdivenle kediyi almaya çalışırken, kedi kendiliğinden indi ve evine doğru gitti" dedi.


Köpekten korkup ağaca çıkan 'Boncuk' için seferber oldular
Köpekten korkup ağaca çıkan 'Boncuk' için seferber oldular
Köpekten korkup ağaca çıkan 'Boncuk' için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben

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