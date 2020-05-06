Köpekten kedi yavrularına anne şefkati.
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Köpekten kedi yavrularına anne şefkati.

Köpekten kedi yavrularına anne şefkati.
06.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:40

Köpekten kedi yavrularına anne şefkati... Mira, anneleri köpeklerin saldırısıyla ölen kedi yavrularına annelik yapıyor

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde Mira isimli köpek, anneleri ölen 3 küçük kedi yavrusuna annelik ediyor.

Seferihisar ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Derya Erdil'in 5 yaşındaki köpeği Mira, anneleri köpeklerin saldırısı sonucu ölen 3 küçük kedi yavrusuna sahip çıktı. Annelik duygularıyla onları emziren Mira, kedi yavrularına öz anneleri gibi davranırken, Mira, kedilerin adeta öz annesi oldu

Dönüş yolunda yolları kesişti

Kendisi de köpek eğitmeni olan Derya Erdil, köpeği Mira'yı anaç olarak yetiştirdiğini ve yavrulara ilk günden itibaren sahip çıktığını söyledi. Köpek eğitmeni ve hayvansever Derya Erdil, Sığacık Mahallesi'nde hayvanları beslemeye gittiğinde, dönüş yolunda kedi yavrularıyla tanıştığını söyledi. Erdil, bir arkadaşı tarafından bulunan kedileri aldıktan sonra köpeği Mira'nın onlara sahip çıktığını ve annelik yaptığını belirtti. Erdil, "Sığacık'tan hayvanları beslemeden geliyordum her zamanki gibi. Dönüş yolunda arkadaşımı gördüm. Anne 'kediyi köpekler boğdu bu yavruları ne yapacağız' dedi. Onun köpeğinin cinsi daha değişik olduğu için kendisi alamadı. Ben alırım dedim ve aldım bu kedileri. Mira annelik yapıyor onlara" dedi.

"Mira her gün emziriyor onları"

Mira'nın yavru kedilere öz evladı gibi sahip çıktığını söyleyen Erdil, köpeğinin her gün yavru kedileri emzirdiğini belirtti. Erdil, "Ve köpeğim de şimdi annelik yapıyor onlara. Benim köpeklerim anaç yetişirler. Daha önce de 4 bebeğimiz vardı; onlar da aynı şekilde büyüdü mesela. Bu bebeklerimiz çok şanslı. Mira her gün emziriyor onları" diye konuştu.

Köpekten kedi yavrularına anne şefkati.

Kaynak: İHA

Manşet

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