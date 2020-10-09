Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

09.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:01
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 81 AAS 910 plakalı otomobil Kaynarca-Karasu duble yolu Küçükkaynarca Mahallesinde Yusuf Cihan'a (13) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cihan'ın cenazesi morga götürüldü.

Yaralanan sürücü A.G ile otomobilde yolcu olarak bulunan kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren çocuğun çiftlikte oyun oynarken kendisini kovalayan bir köpekten kaçmaya çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fuat Oktay Muharrem İnce Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özgü Namal Cem Yılmaz Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Roland Garros Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 21:00:50. #1.14#
title