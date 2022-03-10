Köpekten kaçarken araç çarpan genç kızın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor

ISPARTA (İHA) - Isparta'da arkadaşıyla kaldığı yurda doğru yürüdüğü sırada karşısına çıkan köpekten korkarak yola atlayan ve ağır yaralanan 20 yaşındaki Rabia Kallı'nın yaşam mücadelesi sürüyor.

Olay, Pazartesi günü İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kaldıkları yurda doğru yürürken karşılarına çıkan köpekten korkan 20 yaşındaki psikoloji bölümü öğrencisi Rabia Kallı, kendini yola attı. O esnada yoldan geçen bir otomobil ise genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Acil bölümünde yapılan müdahalenin ardından Rabia Kallı'nın kafa travması geçirmesi sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"Yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor"

Son yapılan açıklamada ise doktorlar tarafından sürekli takip edilen 20 yaşındaki psikoloji öğrencisi Rabia Kallı'nın kafa travması geçirmesi sebebiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesinin sürdüğü ve hala daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa