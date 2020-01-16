Köpekten kaçarken ağaca çıkan kedi, itfaiye merdiveninden korkup indi
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Köpekten kaçarken ağaca çıkan kedi, itfaiye merdiveninden korkup indi

Kırşehir'de, köpekten kaçıp ağaca çıkan kedi, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven korkarak yere indi.

16.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:54
Köpekten kaçarken ağaca çıkan kedi, itfaiye merdiveninden korkup indi

'de, köpekten kaçıp ağaca çıkan kedi, ekiplerinin uzattığı merdiven korkarak yere indi.

Medrese Mahallesi'nde Sağlıklı Yaşam Merkezi karşısında, köpekten korkan bir kedi ağaca tırmandı. Çevredekiler, kediyi ağaçtan indiremeyince itfaiyeye verdi.

ekipleri, araç merdivenini kullanarak kediye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşan merdivenden korkan kedi, ağaçtan inerek uzaklaştı.

Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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