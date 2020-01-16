Köpekten kaçarken ağaca çıkan kedi, itfaiye merdiveninden korkup indi
Kırşehir'de, köpekten kaçıp ağaca çıkan kedi, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven korkarak yere indi.
Kırşehir'de, köpekten kaçıp ağaca çıkan kedi, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven korkarak yere indi.
Medrese Mahallesi'nde Sağlıklı Yaşam Merkezi karşısında, köpekten korkan bir kedi ağaca tırmandı. Çevredekiler, kediyi ağaçtan indiremeyince itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri, araç merdivenini kullanarak kediye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşan merdivenden korkan kedi, ağaçtan inerek uzaklaştı.
Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.