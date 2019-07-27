Köpekleriyle beraber 6 yıldır ormanda yaşıyordu

Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi ormanlık alanda 3 köpeği ile yaşayan Lütfü Özcan'a belediye yardım elini uzattı. 6 Yıldır ormanlarda yaşayan Özcan'a Sultanbeyli Belediyesi İş ve İstihdam Masası özel sektörde iş ve kiralık ev imkanı sağladı. 3 köpeğini de sağlık taramasından geçirdi. Sultanbeyli Belediyesi, köpekleri için iş ve ev imkanını reddeden Özcan'ın 3 köpeği ile memleketine gitmesine yardım etti.

ŞEHİRDEN 15 KİLOMETRE UZAKTA ORMANDA YAŞAM MÜCADELESİ 10 yıl önce memleketi Tokat'tan İstanbul'a gelerek iş arayan kaynak işçisi 43 yaşındaki Lütfü Özcan iş bulamayınca ormanlarda yaşamaya başladı. 6 yıldır ormanlarda yaşayan Özcan'ın son durağı Sultanbeyli sınırlarında yer alan Mecidiye Mahallesi ormanlık alanı oldu. Özcan, 4 aydır burada çadırda 3 köpeği ile yaşam mücadelesi veriyordu.

PİKNİKÇİLER BULDU, SOSYAL MEDYADAN BELEDİYEYE HABER VERİLDİ Mecidiye Mahallesi ormanlık alanının yaklaşık 15 kilometre iç kesiminde çadır kurarak 3 köpeği ile yaşam mücadelesi veren Lütfü Özcan'a piknikçiler şans eseri denk geldi. Özcan'ın durumunu gören vatandaşlar video çekerek sosyal medyada Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i etiketledi. Bu paylaşıma hemen duyarlılık gösteren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ekipleri görevlendirdi ve Özcan'ın karamsar hayatına ışık yeniden doğdu. Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek ekiplerini seferber ederek Lütfü Özcan için çalışma başlattı. Özcan'a iş bulunarak barınacağı ev temin edildi. Sultanbeyli Belediyesi Veterinerlik İşleri birimi 3 köpeği detaylı sağlık taramasından geçirerek aşılarını yaptı. Köpeklerinden ayrılmak istemeyen Özcan ev ve iş imkanını kabul etmeyerek köpekleri ile beraber memleketi Tokat'a gitmek istedi. Sultanbeyli Belediyesi Tokat'taki resmi kurumlarla iletişime geçerek Lütfü Özcan'a orada iş imkanı sağlanması ve 3 köpeği ile memleketine gitmesi konusunda yardımcı oldu. Tokatlı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy da Özcan için girişimlerde bulunarak Artova'daki yeni yaşamı için katkı sundu. Belediye'ye teşekkür eden Lütfü Özcan, "Şu an ben burada kalıyorum. Buraya pikniğe gelen arkadaşlar vardı. Sağ olsunlar onlar yardımcı oluyorlardı. Sonra belediye ekipleri geldi. Onlar yardımcı oldu. Hayvanlara 6 senedir bakıyorum. Onları bırakmak istemiyorum. Belediye bana iş imkanı sundu. Köpeklerimi bırakmak istemediğim için kabul etmedim. Son çare köyüme gitmek oldu. Sultanbeyli Belediyesi bana yardımcı oldu. Belediye çalışanlarına ve Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA