Köpeklerini besleyen iki genç dönüş yolunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı
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Köpeklerini besleyen iki genç dönüş yolunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeklerine yem vermek için bağ evlerine giden iki kişi, araçları bozulup mahsur kalanınca ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeklerine yem vermek için bağ evlerine giden iki kişi, araçları bozulup mahsur kalanınca ekipler tarafından kurtarıldı.

Vekse Mahallesi'nde bulunan bağ evlerindeki köpeklerine yem vermek için giden A.P. ve R.K'nin otomobili, geri dönmek isterken arızalandı.

Kar yağışının da artmasıyla zor durumda kalan iki genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler arazi araçlarıyla vadideki bir yamaçta mahsur kalan iki genci kurtardı.

Köpeklerini besleyen iki genç dönüş yolunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı
Köpeklerini besleyen iki genç dönüş yolunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı
Köpeklerini besleyen iki genç dönüş yolunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı
Köpeklerini besleyen iki genç dönüş yolunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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