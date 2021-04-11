Köpeklerini besleyen iki genç dönüş yolunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeklerine yem vermek için bağ evlerine giden iki kişi, araçları bozulup mahsur kalanınca ekipler tarafından kurtarıldı.