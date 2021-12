Köpeklerin toplatılma yöntemi tepki çekti! Belediyeden açıklama geldi

ERCİŞ, VAN (Haberler.com) - Van'ın Erciş ilçesinin Kışla Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, Erciş Belediyesi çalışanları oldukları iddia edilen şahıslar sokak köpeklerini toplama yöntemiyle büyük tepki topladı.

ACI ACI BAĞIRDILAR

Twitter'da paylaşılan videoda, köpeklerin aparatla yakalanmasından sonra bir süre yerde sürünerek acı acı bağırdığı görülüyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Erciş Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, İlgili personelimize olayın ardından daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır." denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

"14.12.2021 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Erciş Belediyesi personeli tarafından sokak hayvanlarına yapılan muamele ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

14.12.2021 günü ilçemiz Kışla Mahallesi'nde bulunan VEDAŞ yerleşkesi alanında küçük çocuklara saldıran sokak hayvanlarının olduğu yönünde Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından ihbar gelmiştir. Ekiplerimiz gelen ihbar sonucunda gerekli önlemin alınması talebine istinaden söz konusu alana intikal etmiştir. Alanda yapılan inceleme neticesinde saldırgan olduğu anlaşılan sokak canlarımız toplama aparatı ve geçici uyuşturucu silah ile yakalanarak aşı ve kısırlaştırma işlemleri yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına sevki sağlanmıştır.

Söz konusu olayda sokak canlarımızın yakalanması esnasında personelimiz tarafından istem dışı da olsa dikkatsiz davranışlarda bulunulmuştur. Aynı ekibimiz düzenli olarak sokak canlarımızın mama, su gibi ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık kontrollerini de yapmasına rağmen böyle görüntüsü hoş olmayan bir olayla ilk defa karşılaşılmıştır. İlgili personelimize olayın ardından daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Her canlının iyi bir yaşam hakkına sahip olduğu bilinmesiyle sevimli dostlarımızın haklarını her daim gözeterek bizlerle birlikte yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak Erciş Belediyesi olarak her zaman en önemli hedeflerimizden biri olacaktır. "

