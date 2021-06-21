Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu
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Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu

Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Karacasu beldesinde başıboş köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken bulan ve yaşaması için kalp masajı ve suni teneffüs yaptıran Ertuğrul Tosun, buzağının başında "Kuzucuğumu parçaladılar" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde başıboş köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken bulan ve yaşaması için kalp masajı ve suni teneffüs yaptıran Ertuğrul Tosun, buzağının başında "Kuzucuğumu parçaladılar" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde yaşayan Ertuğrul Tosun'un otlaması için dışarı çıkardığı buzağısına köpekler saldırdı. Köpeklerin buzağıya saldırdığını gören vatandaşlar durumu Tosun'a haber verdi. Buzağısının yanına giden Tosun hayvanı can çekişirken buldu. Köpeklerin saldırdığı buzağı kısa sürede telef oldu. Telef olan buzağısını cep telefonuyla görüntüleyen ve büyük üzüntü yaşayan Tosun, "Bu başıboş köpeklerin Allah belasını versin. Kuzucuğumu parçaladılar. Hayvan öldü. Yavrum benim. Bu köpekler yarın bir gün insanlara da saldıracaklar" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Sanki kurt saldırmış"

Köpeklerin insanlara da saldırdığını söyleyen Tosun, "Mahallede sizin buzağıya köpekler saldırdı dediler. Hayvanın yanına gittim. Hayvan can çekişiyordu. Daha önceden bu köpekler insanlara da saldırmışlardı. Yoldan geçenlere de saldırdılar. Hepsinin kulağında küpe var ama çete olmuşlar. Akşam olduğunda insan da yerler. Yetkililer önlem alsınlar. Bugün benim canım yandı. Hayvanım gitti. Yarın birinin çocuğuna bir şey olsa kim verecek bunun cevabını. Hayvanı paramparça etmişler. Sanki kurt saldırmış. Her tarafı paramparça" dedi.

"Millet sokağa çıkmaya korkuyor"

Yetkililerin önlem almasını isteyen Tosun, "20-25 tane koca koca köpekler Karacasu'da cirit atıyor. Yetkililerle konuştum. 'Biz ne yapabiliriz?' diyorlar. Sizin de çocuğunuz var. Yapacaksanız bir şey yapın. Biz bu hayvanlara bir şey yapamıyoruz. Allah'ın yarattığı hayvanlar onlar da. Ama sizin ıslah edecek yerleriniz, hayvan barınaklarınız var. Alın bunları koyun. Millet sokağa çıkmaya korkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"O hayvanı ben doğurttum"

Buzağının yaşaması için kalp masajı ve suni teneffüs yaptırdığını belirten Ertuğrul Tosun, "O hayvanı ben doğurttum. Hayvan ölmesin diye kalp masajı yaptım. Suni teneffüs yaptım. Elimde de öldü hayvan. Ciğerim yandı. Bir evladım ölmüş gibi yüreğim yandı. Yarın bu bir ananın evladına olsa kim verecek bunun cevabını. Gerekeni yaparlarsa sevinirim. Üzgünüm. Allah kimseye yaşatmasın böyle acılar. Benim canım yandı. Kimsenin canı yanmasın bir daha" diye konuştu. - BOLU

Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu
Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu
Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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