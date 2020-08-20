Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son anda kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son anda kurtardı

Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son anda kurtardı -Kurtardığı kulaklı orman baykuşuna birkaç saat evinde bakıp yetkililere teslim etti -Kulaklı orman baykuşu duyarlı vatandaş sayesinde hayatta kaldı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköyde bir vatandaş traktörün...

20.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:39

Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son anda kurtardı

-Kurtardığı kulaklı orman baykuşuna birkaç saat evinde bakıp yetkililere teslim etti

-Kulaklı orman baykuşu duyarlı vatandaş sayesinde hayatta kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköyde bir vatandaş traktörün altında köpeklerin telef etmeye çalıştığı kulaklı orman baykuşunu son anda kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Olay, Osmanköy köyünde meydana geldi. Ali Öztürk isimli vatandaş tarlaya gitmek için traktöre binmek isterken, sokak köpeklerinin aracın altında bir hayvana saldırmaya çalıştığını fark etti. Köpeklerin telef etmeye çalıştığı hayvanın baykuş olduğunu gören Öztürk ardından baykuşu köpeklerin elinden kurtardı. Öztürk sonrasında baykuşu kanadından tutarak evinin balkonuna götürüp hayvana su ve yem verdi. Öztürk, kurtardığı baykuşa su ve yem verdikten sonra göndermek istediğini ancak uçamadığını görünce 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istediğini kaydederek, "Baykuşu önce göndermek istedim ama gitmek istemedi olduğu yerde bekliyor ve kendini savunmak istiyordu. Bende bu kuş yırtıcı hayvanlara yem olmaması için doğaya bırakmanın doğru olmayacağını düşündüm. 112'yi aradım sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden arkadaşlar geldi" diye konuştu.

"Baykuşla arkadaş gibi olduk"

Baykuşla birkaç saat içerisinde arkadaş gibi olduklarını ve bu yüzden ayrılacak olmalarından dolayı mutsuz olduğunu ifade ederek, "Kuşu evimde misafir ettim ve şuan da arkadaş gibi olduk ama maalesef ayrılacağız bu yüzden üzgünüm" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek bölgeye geldi. Ekipler yaralı olduğu için uçamayan kulaklı orman baykuşunu tedavisi için Öztürk'ten teslim alıp koruma altına aldı.

Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son anda kurtardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Hacı Bektaş Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Hadise Cem Yılmaz Aamir Khan
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son anda kurtardı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:26:35. #1.14#
title