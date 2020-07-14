Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca ve tarlada bulunan kızıl geyik özel bakıma alındı
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Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca ve tarlada bulunan kızıl geyik özel bakıma alındı

- Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca ve tarlada bulunan kızıl geyik özel bakıma alındı Bolu'da başı boş köpeklerin elinden vatandaşlar tarafından kurtarılan Yavru Kızıl Geyik ve Akçakoca'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru karaca Düzce'de Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme...

14.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:58

- Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca ve tarlada bulunan kızıl geyik özel bakıma alındı

DÜZCE - Bolu'da başı boş köpeklerin elinden vatandaşlar tarafından kurtarılan Yavru Kızıl Geyik ve Akçakoca'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru karaca Düzce'de Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezinde özel bakıma alındı. 2 Aylık yavru hayvanları ekipler sütler ile besliyor.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru karaca ve Bolu'da başı boş köpekler tarafından kovalanan yavru kızıl geyik personeller tarafından biberon ile besleniyor. 2 Aylık Kızıl Geyik doğal alana salınınca insanlarla bir araya gelebilirken, karaca ise kaçma tehlikesi olduğu için kendisi için özel yapılan alanda besleniyor. Bölgede yavru hayvanların bakımını yapan Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanlara özel olarak beslediklerini dile getirirken, " Geyik ve Karaca yavrumuz içinde laktozsuz süt kullanıyoruz. Şu anda diğer sütler biraz ağır kaçtığı için özellikle inek sütü yağlı olduğu için vermiyoruz. Direk inek sütü verilecekse önceden kaynatılıp bekletilip sulandırılıp verilmesi lazım. Yüzde 50 civarında su koyarak ılık bir şekilde veriyoruz. Bebek gibi besliyoruz burada hepsini. Geyik ve karaca şu anda normalde karacanın üreme mevsimi mayıs sonu haziran başı gibidir. Hayvanlarımız şu anda 1 aylık. Onları burada 3 ay kadar süt ile besleyeceğiz. Sonra onları bizim burada rehabilitasyon alanımızda güzel bir nokta var orada rehabilite çalışmaları yapılacak. Doğaya uyum sağladıktan sonra yine aynı süreçte 1.5, 2 yaşında onları da doğaya salacağız" dedi.

Emiroğlu: " Hayvanları yerinden oynatmayın"

Karaca ve Geyiklerin mayıs sonu haziran başı gibi yavruladığını, annelerin doğumdan sonra yavrularını yalnız bırakarak tehlikeyi üzerine çektiğini söyleyen Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu şöyle konuştu: "Karacalar mayıs sonu haziran başı gibi yavruluyor. Şu anda hayvanlar küçük durumda. Kendilerini savunacak halde değiller. Özellikle halkımızdan ricamız bu tür hayvanlar genellikle oba düzlüklerinde, özellikle fındıklık gibi bahçe gibi yerlerde yavruluyorlar. Bu yavruları tabi herkes görebiliyor. Güzel hayvanlar tabi dokunulmaması lazım. Yerinden oynatılmaması lazım. Bize gelen hayvanlardan karaca başı boş köpeklerin saldırmasından dolayı alındığından dolayı burada. Vatandaşlar yavruların yalnız olduğunu düşünüyor. Aslında anne doğurduktan sonra yaklaşık 2-3 saat boyunca yavruyu korumak için alandan uzaklaşıyor. Yırtıcıları üzerine çekmek için alandan kaçıyor. Bu durumda insanlar yavruları görürlerse onlara en uzak mesafeden anneyi rahatsız etmeyecek şekilde korumak istiyorlarsa bakıp ilgilenebilirler. Eğer yırtıcı faktörü yoksa hiçbir şekilde rahatsız etmemeleri lazım. Burada biz yine elimizden geldiği kadar onlara bakıyoruz. Besliyoruz büyütüyoruz tekrar doğaya kavuşturuyoruz ama tabi bir annenin vermiş olduğunu biz veremiyoruz. Halkımızdan ricamız ne kadar bilinçlenirlerse o kadar daha iyi. Görebilirler fotoğraflayabilirler ama kesinlikle dokunup almamaları lazım.

Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca ve tarlada bulunan kızıl geyik özel bakıma alındı

Kaynak: İHA

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