Köpeklerin saldırısından kurtarılan şahin koruma altına alındı

06.08.2019 14:50

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bir vatandaşın yaralı haldeyken köpeklerin saldırısından kurtardığı şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde yaşayan Metin Akgün uçamaz halde yolda bulduğu şahini, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahini görevlilere teslim ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Akgün, akşam saatlerinde camiden eve giderken yol kenarındaki bahçelerden köpek havlama sesleri gelmesi üzerine yöneldiği alanda yaralı şahini gördüğünü söyledi.

Akgün şöyle devam etti:

"Baktım ki, kalabalık bir köpek grubu ortalarına almışlar, parçalayacaklar, müdahale ederek ellerinden alarak kurtardım. Uçamadığı ve geç saat olduğu için götürdüğüm evimde sabaha kadar misafir ettim, besledim. Sabah ise Hüyük ilçe merkezindeki bir veteriner arkadaşa götürdüm. Gözünde küçük bir enfeksiyon var, onun tedavisi yapıldıktan sonra teslim etmek üzere Beyşehir Milli Parklar Şefliğine getirdim."

Yaralı şahinin ilk tedavisinin ardından Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüleceği, burada tedavisinin tamamen tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA