Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçtı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bulunan sanayi bölgesinde köpekler, vatandaşların kabusu oldu. Başıboş halde dolaşan hayvanlar, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşı ısırarak hastanelik etti. Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalışan vatandaşın o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Gruplar halinde dolaşan başıboş hayvanlar, insan ve arabalara saldırarak vatandaşlarda korkuya neden oldu. Çevredeki bir işyerlerinde çalışan vatandaşı ısıran köpekler ise adamı hastanelik etti. Vatandaş, hayvanların saldırısından ise bir arabanın üstüne çıkarak kaçtı. Başka bir gün ise yine aynı bölgede çalışan iki fabrika işçisi köpeklerin saldırısına uğradı. Bacaklarından ısırılan işçiler olay sonrasında hastaneye giderek tedavi oldu.

Yaşanan olaylardan şikayetçi olan fabrika çalışanları dert yanarak, "Başı boş köpekler sürekli kadınlara, çocuklara ve biz çalışanlara saldırıyor. Çevredeki arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler. Yoldan geçen arabalara dahi saldırarak trafiği tehlikeye atıyorlar. Bu başıboş hayvanlara bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

İki kişinin ayağından ısırılması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, başka bir vatandaşın ise köpeklerden kaçarak ticari bir aracın üstüne çıktığı anlar güvenlik kamerası yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

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