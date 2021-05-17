VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
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VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da köpeklerin saldırısında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ruken Kolcu'nun eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezindeki masasına karanfil ve güller bırakıldı.

VAN'da köpeklerin saldırısında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ruken Kolcu'nun eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezindeki masasına karanfil ve güller bırakıldı. Kurum Müdürü Sadık Taş, çok üzgün olduklarını belirterek, "Duygularımızı anlatmakta güçlük çekiyoruz. Bugün okulu açtığımızda her tarafta Ruken'den bir anı vardı. Bizler öğretmenleri olarak bile bu kadar acı yaşarken ailesinin durumunu düşünemiyorum. Ruken hepimizi öksüz bıraktı" diye konuştu.

Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan Ruken Kolcu, dün sabah saatlerinde evlerinin yakınlarındayken ortadan kayboldu. Kızlarına ulaşamayan aile polise haber verdi. Öğle saatlerinde evlerine yaklaşık 500 metre mesafede küçük Ruken'in cansız bedeni bulundu. Ruken Kolcu'nun köpekleri saldırısında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

Ruken'in 2 yıldır eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinde bugün yas vardı. Okula Ruken'in fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde 'Güler yüzlü Ruken seni hiç unutmayacağız' yazılı afiş asan okul yönetimi masasına da karanfil ve güller bıraktı. Okulda Ruken'den geriye ise öğretmenleri ile birlikte çektiği neşeli videolar ve fotoğraflar kaldı.

'BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTI'

Kurum Müdürü Sadık Taş, Ruken'in okulun en neşeli öğrencisi olduğunu söyledi. Acılarının çok fazla olduğunu, duygularını anlatmakta bile güçlük çektiklerini belirten Taş, "Tarifi çok zor. Ruken 2 yıldır bizim özel eğitim alan bir öğrencimizdi. Bizler öğretmenleri bile bu kadar acı yaşarken ailesinin durumunu düşünemiyorum. Ruken hepimizi öksüz bıraktı. Ailesine sabır ve güç kuvvet diliyoruz. Bugün okulu açtık, Ruken'in koştuğu koridorlar, öğretmeni, Ruken'den geriye kalanlar vardı" diye konuştu.

'ACIMIZ TARİF EDİLEMEZ'

Okul öğretmenlerinden Çiğdem Şahin, Ruken'in neşeli, şarkı söylemeyi seven bir öğrencileri olduğunu söyledi. Şahin, "Ruken bizim en cana yakın, en güler yüzlü öğrencilerimizden biriydi. Şarkı söylemeyi maşa ile koca ayıyı çok severdi. Derslerimizi şen şakrak geçirirdik çok üzüldük. Gerçekten acımız tarif edilemez. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız şu anda. Hiçbir çocuk hiçbir insan bu şekilde ölümü hak etmiyor" diye konuştu.

VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN
VAN KÖPEKLERİN SALDIRISINDA ÖLEN KÜÇÜK RUKEN'İN OKULUNDA HÜZÜN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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