Köpeklerin saldırısında ölen çocuk defnedildi
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Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haber

Köpeklerin saldırısında ölen çocuk defnedildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan Davut Sana (2), gözyaşları arasında toprağa verildi.

25.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:37
Köpeklerin saldırısında ölen çocuk defnedildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan Davut Sana (2), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü yaşanmıştı. Sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi. Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Küçük Davut'un cenazesi, korona virüs nedeniyle az sayıda yakını ve Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'nin katılımı ile Viranşehir Belediye Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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