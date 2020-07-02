Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var
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Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var

TRABZON'un Of ilçesinde, evinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan Huriye Kaya (57), ağır yaralandı.

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var
02.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:44

TRABZON'un Of ilçesinde, evinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan Huriye Kaya (57), ağır yaralandı. Sol kolu dirseğinden kesilen, vücudunda yaralar bulunan ve hayati tehlikesi olan Kaya'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, 11 Haziran'da, Of'un Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Tekirdağ'dan memleketine çay hasadı için gelen Huriye Kaya, evinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık sesleri üzerine koşarak gelen çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, 7 kez ameliyata alındı. Parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen, vücudunda yaralar bulunan Kaya'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 

'ANNEM 20 DAKİKA KÖPEKLERLE MÜCADELE ETMİŞ'Huriye Kaya'nın kızı Derya Günal (33), annesine sahipli fakat başıboş 3 köpeğin saldırdığını belirterek, "Bu 3 köpek 2 farklı kişiye ait. Annemin bize anlattığı kurt köpekleri sırtından saldırıp yere yıkmışlar. Pitbull kolunu kapmış. Hem onunla mücadele ederken hem de arkasındaki köpeklerle mücadele etmeye çalışmış. Bütün kıyafetlerini parçalamışlar. Pitbulldan kolunu kurtarmaya çalışırken bağırmış ama sesini kimse duymamış. 20 dakika kadar mücadele sürmüş. En son annemin aklına köpeğin tasmasını sıkmak gelmiş. Onu sıkınca köpek biraz nefessiz kalınca ağzını gevşetmek zorunda kaldı. O şekilde beklemiş. Başka bir yerinden ısırır, diye bırakmaktan da korkmuş. Daha sonra bir vatandaş yoldan geçerken annemi gördü ama yanında köpekler olan bir kadını görünce adam korkmuş. Sonra köpek sahiplerini ve mahalle halkını uyandırmış. Köpeğin sahibi olan kişi annemin üzerine bir çarşaf getirmiş ve çubukla pitbullu uzaklaştırmak için davranınca köpek korkup kaçmış. Sonrasında üzerini yıkamışlar, ambulans çağırmışlar" diye konuştu. 'ANNEMİN BANA DÖNMESİNİ BEKLİYORUM'Köpek sahiplerinin gereken cezayı almasını isteyen Günal, "Cezaların daha caydırıcı olması gerek. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Orada bir çocuk olsa ölebilirdi. Doktorlar annem için 'kurtulması mucize' diyorlar. Kalbinde stent var, kalp damarı tıkalı, kan sulandırıcı kullanıyor. Kolu, bütün damarları parçalanmış ve yardımın gelmesi 1 saati bulmuş. Mücadele etti, ölmedi ama şuanda yoğun bakımda uyutuluyor. Cihazlarla solunumu sağlanıyor. Bana dönmesini bekliyorum. Kolunu dirsekten iki parmak aşağıdan kestiler. Makineden çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Doktorlar, 'beklemekten başka yapacak bir şey yok' dediler. Biz de bekliyoruz" dedi.

Huriye Kaya'nın eşi Nihat Kaya da "Olay günü ben Tekirdağ'daydım. Haberi alır almaz Trabzon'a geldim. Eşimi öyle görünce dünyam karardı. Bütün insanlık adına bu insanların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Manşet

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