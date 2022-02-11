Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz - Haberler
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Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal'a sınıf arkadaşlarından videolu geçmiş olsun sürprizi yapıldı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal'a sınıf arkadaşlarından videolu geçmiş olsun sürprizi yapıldı.

Olay, iki önce Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın çocuğu yaralı halde bulmasıyla sağlık ocağına götürülüp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden küçük Ahmet, enfeksiyon kapmasın diye yoğun bakım servisine alındığı, tedavi sürecinin iyiye gittiği belirtildi.

Öte yandan, tedavisi süren Ahmet'e öğretmeni ve sınıf arkadaşları, 'Seni çok özledik Ahmet, geçmiş olsun' mesajı gönderildi. Videoyu izleyen Ahmet, annesine, "Beni eve götür, okula gitmek istiyorum" dediği kaydedildi. - MARDİN

Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz

Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz

Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Nusaybin, Mardin, Yerel, Haberler

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