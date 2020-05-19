Köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kedi tedaviye alındı OSMANİYE'de köpeklerin saldırısı soncu kaburgalarında ve karın boşluğundan ağır yaralan sokak kedisi, mahallelinin yardımıyla tedaviye alındı.

OSMANİYE'de köpeklerin saldırısı soncu kaburgalarında ve karın boşluğundan ağır yaralan sokak kedisi, mahallelinin yardımıyla tedaviye alındı.

Karaçay Mahallesi'nde dört yavrusu bulunan bir sokak kedisi, köpeklerin saldırısı sonucu kaburgaları ve karın boşluğundan ağır yaralar aldı. Çevredeki vatandaşlar kediyi yakalayıp ilk başta özel bir veteriner kliniğine götürdü. Burada kedinin yaralarına gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra oluşan kapsüle fitil konulup tedavi sürecine başlandı.

Kediyi kliniğe götüren vatandaşlar, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedaviyi ettiremeyince Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne başvurdu. Yaralı kedinin tedavisi HAYTAP'ta kaldığı yerden devam edildi. Veteriner hekim Ali Laçinbala, kedinin nekroze dokularını temizledikten sonra, yara odağı çok büyüyen kısmın 10 dikişle kapatıldığını belirterek, "Kedimize antibiyotik tedavisi başladı. Vitamin takviyeleri yaptık. 4 yavrusu olan anne kedimizin bir an önce eski sağlığına kavuşarak yavrularının yanına tekrar dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA