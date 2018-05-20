Köpeklerin Saldırdığı Yavru Karacaya Bakanlık Sahip Çıktı
Sinop'ta köpeklerin saldırdığı yavru karacaya Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ekipleri sahip çıktı. Karaca rehabilite edildikten sonra doğaya bırakılacak.
Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtardığı bir haftalık karaca yavrusuna, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü sahip çıktı. Küçük karaca, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tabiata bırakılacak.
EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Sinop'un Erfelek ilçesi Horzum Köyü'nde, duyarlı vatandaşlarca bir karaca yavrusunun köpeklerden kurtarıldığı bilgisini alan DKMP ekipleri, bir veteriner hekimle olay yerine gitti.
Ekipler tarafından vatandaşlardan teslim alınan küçük karaca, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Muayenede karacanın yaklaşık bir haftalık olduğu, açlıktan güçsüz kaldığı tespit edildi.
DOĞAYA BIRAKILACAK
Hemen beslenen ve koruma altına alınan karacanın bakım ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu sürecin ardından karaca yavrusu yeniden doğaya bırakılacak.
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Bakanlık ne zor iş üstlenmiş şimdi buna parasıda yoktur verin ben bakarım büyütmeye gerek yokCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır