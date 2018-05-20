Köpeklerin Saldırdığı Yavru Karacaya Bakanlık Sahip Çıktı

Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtardığı bir haftalık karaca yavrusuna, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü sahip çıktı. Küçük karaca, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tabiata bırakılacak.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Sinop'un Erfelek ilçesi Horzum Köyü'nde, duyarlı vatandaşlarca bir karaca yavrusunun köpeklerden kurtarıldığı bilgisini alan DKMP ekipleri, bir veteriner hekimle olay yerine gitti.

Ekipler tarafından vatandaşlardan teslim alınan küçük karaca, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Muayenede karacanın yaklaşık bir haftalık olduğu, açlıktan güçsüz kaldığı tespit edildi.

DOĞAYA BIRAKILACAK

Hemen beslenen ve koruma altına alınan karacanın bakım ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu sürecin ardından karaca yavrusu yeniden doğaya bırakılacak.