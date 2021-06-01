Köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın, kaçarken kolunu kırdı
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Köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın, kaçarken kolunu kırdı

Köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın, kaçarken kolunu kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde köpeklerin saldırması sonucu kaçmaya çalıştığı sırada düşen yaşlı kadın, kolunu kırdı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde köpeklerin saldırması sonucu kaçmaya çalıştığı sırada düşen yaşlı kadın, kolunu kırdı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Odabaşı köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Cemile Çoban, bahçede dolaştığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalıştığı sırada düşerek kolunu kıran Cemile Çoban, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çoban'ın kolunda kırık oluştuğu ve sargıya alındığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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