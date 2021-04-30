Kopeklerin saldırdığı karacayı mahalle sakinleri kurtardı

Kopeklerin saldırdığı karacayı mahalle sakinleri kurtardı Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karacayı vatandaşlar kurtardı.

Kopeklerin saldırdığı karacayı mahalle sakinleri kurtardı

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karacayı vatandaşlar kurtardı.

Başçiftlik ilçesine bağlı Kızılcabayır mevkiinde tarlaya çalışmaya giden vatandaşlar, köpeklerin bir karacaya saldırdığını fark etti. Vatandaşların müdahalesi ile köpeklerin saldırısından kurtulan karacanın yürüyemeyecek durumda olması nedeni ile veteriner çağrıldı. İlk tedavisi veteriner hekim tarafından yapılan karaca Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sinan Paşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaymak, karacayı köpekler parçalamak üzereyken kurtardıklarını ifade ederek, "Yaralı bir şekilde yerde yatıyordu. İlçe Tarım Müdürlüğü veterineri tarafından karacanın ilk tedavisi yapıldı. Daha sonra hayvanı Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ