Köpeklerin saldırdığı karacayı köylü çift kurtardı

09.10.2019 12:24

Bartın'da köylü çift tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyü sakinlerinden Mustafa Saklı, sabah saatlerinde evinin önünde bir karacaya köpeklerin saldırdığını gördü.

Saklı, eşiyle köpekleri uzaklaştırdıktan sonra yaralı karacayı koruma altına alarak, durumu Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Yaralı karaca, götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edildi. Karaca, tedavisinin ardından araçla Kayadibi Kavlak köyüne götürülerek ormanlık alana bırakıldı.

- "Vatandaşların yaban hayata duyarlı olması sevindirici"

Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpek sesleriyle uyandıklarını ve köpeklerin karacaya saldırdığını gördüklerini anlattı.

Eşiyle köpekleri uzaklaştırdıklarını söyleyen Saklı, "Daha sonra karacayı korunaklı alana getirdik ve durumu ilgililere bildirdik. Veteriner hekim de yaralarına dikiş atıp tedaviyi yaptı." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman da vatandaşların yaban hayatına karşı duyarlı olmasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Vatandaşların bu tür durumlarda bizi aramalarını istiyoruz. Böyle durumlarda yaralı yaban hayvanlarını durumlarına göre ya doğal yaşama tekrar salıyoruz veya tıbbi müdahaleyi yaparak rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Veteriner Tolga Kandıralı da köpeklerin saldırısına uğrayan karacanın boyun ve göz bölgelerinde diş yırtıkları tespit ettiklerini ve gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Karacanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Kandıralı, "Koruma altındaki bu hayvanlarımızın korunması için özellikle başıboş köpeklere dikkat edilmesi gerekiyor çünkü hayvanlarımız aç olarak dağda dolaşıyor ve nesli tükenmekte olan bu hayvanlara saldırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA