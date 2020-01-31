Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi
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Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.

31.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:01
Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi

'nin ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.

İkizdere'de yaralı karacayı görenler, DKMP Şube Müdürlüğü'ne verdi. Çevredeki köpeklerin saldırısına uğrayıp, çeşitli yerlerinden yaralanan karaca, ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Yaralı karacanın, götürüldüğü Fındıklı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine başlandı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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