Köpeklerin saldırdığı kadını özel harekat polisleri kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpeklerin saldırdığı kadını özel harekat polisleri kurtardı

Köpeklerin saldırdığı kadını özel harekat polisleri kurtardı Talihsiz kadın dehşeti yaşadı Özel hareket polisleri kurtardı, vücuduna 10 dikiş atıldı Edirne'de, evine gitmek için yolda yürüyen talihsiz kadına sokak köpekleri saldırdı.

11.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:16

Köpeklerin saldırdığı kadını özel harekat polisleri kurtardı

Talihsiz kadın dehşeti yaşadı

Özel hareket polisleri kurtardı, vücuduna 10 dikiş atıldı

EDİRNE - Edirne'de, evine gitmek için yolda yürüyen talihsiz kadına sokak köpekleri saldırdı. 'Bu korkuyu ben artık ölsem' unutamam diyen 53 yaşındaki Zahide Çakıcı'nın vücuduna saldırı sonrası 10 dikiş atıldı. Çakıcı'yı, kamuflajları nedeniyle asker zannettiği, özel hareket polisleri kurtardı.

Zahide Çakıcı isimli talihsiz kadın, olayın yaşandığı yerde İHA'ya yaptığı açıklamada, "Evime gidiyordum, köpek saldırdı. Ansızın saldırıverdi. Hiç anlamadım ben nasıl olduğunu, 20'nin üzerinde köpekle rahatla vardı. Çok korktum. Bu korkuyu ben artık ölünce unutamam. 53 yaşındayım hiç unutamam bu köpeğin ısırdığını ölünce yani yavrum" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun askerden"

Zahide Çakıcı, olayın yaşandığı yerde bulunan eski emniyet müdürlüğü binasında görev yapan özel hareket polislerinin müdahalesi ile kurtulduğunu anlatarak, "Allah razı olsun askerden, asker olmasın paralayacaklardı beni. Nasıl köpek bunlar, ne olursa olsun köpek barınağımı nereye götüreceklerse, tutup da yani götürsünler. Bu böyle olmaz, başı boş köpek olmaz. Kalçamdan ısırdılar, 8-10 dikiş atıldı" dedi.

"Belediye bunları başıboş bırakmamalı"

Çakıcı, "Aşırı derece korktum. Belediye bunları böyle başıboş bırakmamalı, tutup barınağa götürmeli. Yazık günah yani, köpeklere de günah. Şu anda yine aynı yerde dolu köpek var. Allah razı olsun askerlerden diyeyim. Onlar olmasaydı paralayacaklardı beni" diye konuştu.

"Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın"

Talihsiz kadın Zahide Çakıcı'nın kızı Dilara Çakıcı da yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Bu olay tabi ki üzücü bir olay, sokak hayvanlarının toplatılması gerekiyor. Sonuçta onlar da bir canlı onlarında bir yaşam hakkı var. Çocuklara da özellikle saldırı olabilirdi. Başkalarının da canı yanabilirdi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Yetkililerden bu konu ile alakalı gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Çekim esnasında başka bir kadına saldırdılar

Öte yandan, köpeklerin talihsiz kadına saldırdığı bölgede çekim yapılırken, aynı noktada kaldırımda yürüyen bir başka kadına da sokak köpeklerinin saldırmaya kalktığı an be an görüntülendi.

Köpeklerin saldırdığı kadını özel harekat polisleri kurtardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Haber
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Haber
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı Haber
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Kızının nişanına katılan muhtar virüs kaptı, köy karantinaya alındı!
Kızının nişanına katılan muhtar virüs kaptı, köy karantinaya alındı!
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yasmin Erbil Ferhan Şensoy Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Köpeklerin saldırdığı kadını özel harekat polisleri kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:49:56. #1.14#
title