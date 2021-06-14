Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı

Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'na yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, köpeklerin saldırısına uğrayan hamile keçiyi kurtararak köylülere teslim etti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'na yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, köpeklerin saldırısına uğrayan hamile keçiyi kurtararak köylülere teslim etti.

Edremit'ten Kazdağları'na spor amacıyla yürüyüşe çıkan Balıkesir İda Dağcılık ve İhtisas Kulübü üyeleri, Hanlar-Höşemedere şelalesi etkinliği gerçekleştirdi. Doğaseverler, Hanlar-Ayı Gediği mevkiine giden patika üzerindeki ormanlık alanda, köpekler tarafından saldırıya uğrayan hamile  bir keçi gördü. Köpeklerin ayağından ve boynundan ısırdıkları keçiye müdahale ettiklerini söyleyen doğasever Erdek Cennet, "Çevreden köpek sesleri geliyordu. Merak edip bakınca 4 vahşi köpeğin bir keçiyi parçalamak üzere olduğunu gördük ve hemen müdahale edip köpekleri uzaklaştırdık. Kanlar içinde kalan ve yürüyemeyen gebe keçiye yardım etmeye çalıştık. Ormanlık alanda telefonlar çekmediği için biz 4 arkadaş ile beraber keçinin başında beklerken, gruptaki diğer doğaseverler, yakındaki köye haber vermeye gitti. Köydeki vatandaşlara durumu ve yeri bildirdiler, bir süre sonra köylüler gelip, yaralı ve gebe olan keçiye aldılar. Biz sonra yürüyüşe devam ettik" dedi.


- Balıkesir
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Hulusi Akar Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Selma Ergeç Tuğrul Tülek Erkan Petekkaya
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:43:33. #1.15#

title