Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

ANKARA'da, sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığı eşek, Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, koruma altına alındı.

ANKARA'da, sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığı eşek, Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, koruma altına alındı.

Haymana'da yaşayan B.K., sokakta gördüğü eşek ile yavrusuna sahibi olduğu 2 çoban köpeğini, saldırttı. B.K., sıpanın kan kaybında öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. B.K., yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARALI EŞEĞE BURSA'DAKİ ÇİFTLİKTE BAKILACAK

Yavrusu ölen ve yaralı halde bulunan eşeğe, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı. Haytap Bursa İl Temsilciliği'nce kente getirilen eşek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi. Bir gözü kör olan eşek, HAYTAP'ın Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA