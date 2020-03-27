Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada - Haber
Eskişehir, Keskin

Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada Sürüye saldıran kurdu köpekler telef etti Koyun sürüsünün sahibi Ali Armağan: "Köpeklerimiz koyunları kurtlara karşı hayatları pahasına koruyorlar" Eskişehir'de koyunlara saldıran kurtlardan birinin sürü köpekleri...

27.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:40
Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

Sürüye saldıran kurdu köpekler telef etti

Koyun sürüsünün sahibi Ali Armağan:

"Köpeklerimiz koyunları kurtlara karşı hayatları pahasına koruyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de koyunlara saldıran kurtlardan birinin sürü köpekleri tarafından öldürülmesi çoban tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zorlu doğa şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, geçen günlerde Eskişehir'in Keskin Mahallesinde otlanan koyun sürüsüne saldırdı. Öğle saatlerinden sürüye saldıran kurtları Akbaş, Kangal ve Kupay cinsi köpekler geri püskürttü. Bir tek koyunun bile ölmesine izin vermeyen çoban köpekleri, saldıran kurtlardan bir tanesini de öldürdü. Yaklaşık 45 dakika kurtlarla boğuşan köpekler, koyun sürüsünü korumayı başardı. Köpeklerin kurtlar ile amansız mücadeleleri ise saniye saniye görüntülendi.

"Çevrede kurt, ayı gibi yırtıcı hayvanlar var"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan koyun sürüsünün sahibi Ali Armağan, koyunları yırtıcı hayvanlardan korumak için 3 cins köpek kullandıklarını söyledi. Armağan, "Yaza doğru geceleri kırda yatıyoruz. Akşam saat 5'de çıkıp sabah 9'da koyunlarımız ile geri geliyoruz. Çevrede kurt, ayı gibi yırtıcı hayvanlar var. Bu yüzden sürümüzü korumak için birkaç çeşit köpek kullanıyoruz. İzci olarak eski Osmanlı köpeklerinden Kupay cinsini kullanıyoruz. Onlar koku almada çok hassastırlar. Akbaşları seri ve hızlı oldukları için kullanıyoruz. Kangalları da güçlü oldukları için kullanıyoruz. Toplam 10 köpeğimiz var" diye konuştu.

"Kurtlardan 1 tanesini köpeklerimiz öldürdü malımız, canımız köpeklerimize emanet"

Köpeklerinin kurtlarla mücadelede en güçlü silahları olduğunu aktaran Ali Armağan, bu yıl 1, geçen sene de 2 kurt öldürdüklerini söyledi. Armağan, "Kurtlar bu mevkide pek yiyecek bulamıyorlar. Mecbur çiftlik hayvanlarına saldırıyorlar. Bunun için çok güzel taktikler de geliştirmişler. Mesela erkek kurt gelip köpekleri oyalarken dişi kurt geride kalan hayvanlara saldırıyor. Ayrıca kurtlar çok zekidirler. Bu şekilde birkaç kez geldiklerinde öncelikle köpeklerimiz kokularını alıyorlar. Ardından diğer köpeklerimiz peşlerine düşüp yakalıyorlar. Köpeklerimiz geçen yıl 2 kurt öldürdüler. Geçtiğimiz günlerde de yine koyun sürümüze gelen kurtlardan 1 tanesini köpeklerimiz öldürdüler. Malımız, canımız şu anda köpeklerimize emanet. Burada, dağın başında onlara emanet yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haber
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haber
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Haber
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haber
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
'Yüzde 1 milyon koronayım' diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Zekeriya Birkan Fahrettin Altun
Magazin Yalın Murat Boz Ebru Polat Muhterem Nur
Spor Lionel Messi Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Rize Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 22:25:01. #1.14#
title