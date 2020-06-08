Köpeklerin kovaladığı yavru geyik Düzce'de korumaya alındı Bolu'da köpekler tarafından kovalanan ve annesi bulunamayan yavru geyik, Düzce'ye getirilerek Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı.

Bolu'da köpekler tarafından kovalanan ve annesi bulunamayan yavru geyik, Düzce'ye getirilerek Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru geyiğin köpekler tarafından kovalandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yavru geyiğin annesini bulma çabalarının sonuç vermemesi üzerine yavru geyik, yırtıcı hayvan saldırılarından korunması ve bakımının yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yavru geyik, veteriner kontrolünün ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı.

Kaynak: AA