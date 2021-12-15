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Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı Toprağa gömülü parçalanmış ceset bulundu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Toprağa gömülü parçalanmış ceset bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesinin Mardin il sınırı yakınlarında meydana geldi. Dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü. Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı. Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

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