Köpekleri Zehirleyenlerin Serbet Bırakılması İtirazı Reddedildi

Başkentte zehirleyerek 16 köpeğin ölmesine neden olan zanlıların serbest kalmasına itiraz eden savcılığın talebi reddedildi.

Ankara Yenimahalle Batıkent'te geçtiğimiz haftalarda, 3 şüpheli 16 köpeği zehirleyerek telef etmişti. Gözaltına alınan şüpheliler A.G., L.Ö. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Savcı Aişe Kalem tarafından sorgulanan şüpheliler 'sahipli mala zarar verme' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen 3 şüpheli, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcı Kalem, zanlıların bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, savcının itirazının reddedilmesine karar verdi. 3 şüpheli haklarında iddialar kapsamında bu süreçten sonra tutuksuz yargılanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA